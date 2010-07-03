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19:08

Объявлено место проведения зимней Олимпиады 2026 года

спорт

19:08

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Фото: ТАСС/AP Photo/Natacha Pisarenko

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Об этом заявил Международный олимпийский комитет (МОК).

Решение объявлено на сессии МОК, которая проходит сейчас в Лозанне (Швейцария). Италия также проведет зимнюю Паралимпиаду 2026 года.

На право проведения зимней Олимпиады 2026 года претендовали шведские города Стокгольм и Оре.

В прошлый раз Италия принимала у себя Олимпийские игры в 2006 году. Они проходили в Турине. Также зимние Игры Италия проводила в 1956 году, причем тоже в Кортина-д'Ампеццо. Таким образом, в этом городе зимняя Олимпиада пройдет снова – спустя 70 лет.

Летние Игры в Италии проходили только один раз, в 1960 году (в Риме).

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