Следствие просит арестовать московского отравителя

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Следователи просят суд арестовать московского отравителя Мурата Сабанова, который предлагал малознакомым людям выпить напиток, а когда им становилось плохо – грабил их. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня следствие планирует обратиться в Таганский районный суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала она.

Ранее мужчину задержали, в ходе обыска у него обнаружили пакетики с порошкообразным веществом. Как показала экспертиза, это феназепам, клозапин и трамадол. Также были обнаружены, предположительно, похищенные вещи.

От действий московского отравителя могло пострадать более 10 человек.

Было возбуждено уголовное дело. По последней информации, он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района, как минимум с мая.

Мужчина отрицает вину и утверждает, что не поил потерпевших коктейлями с психотропными веществами. Он добавил, что сам тоже не употребляет психотропных веществ.

