Роскосмос опроверг сообщения о нештатной ситуации при посадке "Союза МС-11"

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В Роскосмосе опровергли информацию о нештатной ситуации при посадке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-11", передает ТАСС.

В госкорпорации подчеркнули, что все бортовые системы отработали в строгом соответствии с программой полета и никаких замечаний не было.

Отвечая на сообщения о том, что у корабля якобы отказал основной коллектор, из-за чего автоматика перешла на резервный, в компании объяснили, что резервный коллектор был готов к использованию после полного выполнения задач посадки экипажа на случай, если в нем появится потребность.

"Союз МС-11" с тремя членами экипажа приземлился в Казахстане. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канада). Они провели на Международной космической станции семь месяцев.

В ходе трансляции, которая велась на сайте NASA, комментатор рассказал, что после выполнения маневра для схода корабля с орбиты произошел отказ основного коллектора двигательной установки корабля. Автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

Запуск корабля с новой миссией состоялся 3 декабря 2018 года на космодроме Байконур.