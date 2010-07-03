Роскосмос опроверг сообщения о нештатной ситуации при посадке "Союза МС-11"

В Роскосмосе опровергли информацию о нештатной ситуации при посадке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-11", передает ТАСС.
В госкорпорации подчеркнули, что все бортовые системы отработали в строгом соответствии с программой полета и никаких замечаний не было.
Отвечая на сообщения о том, что у корабля якобы отказал основной коллектор, из-за чего автоматика перешла на резервный, в компании объяснили, что резервный коллектор был готов к использованию после полного выполнения задач посадки экипажа на случай, если в нем появится потребность.
"Союз МС-11" с тремя членами экипажа приземлился в Казахстане. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канада). Они провели на Международной космической станции семь месяцев.
В ходе трансляции, которая велась на сайте NASA, комментатор рассказал, что после выполнения маневра для схода корабля с орбиты произошел отказ основного коллектора двигательной установки корабля. Автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Запуск корабля с новой миссией состоялся 3 декабря 2018 года на космодроме Байконур.
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