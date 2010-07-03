"Союз МС-11" с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший МКС, включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра управления полетами.
"Есть включение двигателей корабля "Союз МС-11" на торможение", – сказали в ЦУП.
На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канада).
Ожидается, что спускаемый аппарат приземлится в 145 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Сообщается, что на околоземной орбите остались работать российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.
Ранее сообщалось, что российским космонавтам запретили ругаться матом. Новое требование появилось в кодексе профессиональной этики, который разработали в Роскосмосе. Сотрудникам также нельзя критиковать космическую отрасль страны. Выражаться следует аккуратно даже в социальных сетях.
Помимо этого, космонавты должны поддерживать здоровый образ жизни, гуманно относиться ко всему живому и придерживаться делового стиля в одежде.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.