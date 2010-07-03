"Союз МС-11" с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты

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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" с тремя членами экипажа, несколько часов назад покинувший МКС, включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра управления полетами.

"Есть включение двигателей корабля "Союз МС-11" на торможение", – сказали в ЦУП.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канада).

Ожидается, что спускаемый аппарат приземлится в 145 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Сообщается, что на околоземной орбите остались работать российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

Ранее сообщалось, что российским космонавтам запретили ругаться матом. Новое требование появилось в кодексе профессиональной этики, который разработали в Роскосмосе. Сотрудникам также нельзя критиковать космическую отрасль страны. Выражаться следует аккуратно даже в социальных сетях.

Помимо этого, космонавты должны поддерживать здоровый образ жизни, гуманно относиться ко всему живому и придерживаться делового стиля в одежде.