Три космонавта с МКС вернулись на Землю

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Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" с тремя членами экипажа приземлился в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости.

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канада). Как отмечается, космонавты провели на Международной космической станции семь месяцев.

В ходе трансляции, которая велась на сайте NASA, комментатор рассказал, что после выполнения маневра для схода корабля "Союз МС-11" с орбиты произошел отказ основного коллектора (комплект топливных баков с магистралями и клапанами) двигательной установки корабля. Автоматика успешно перешла на резервный коллектор.

Запуск корабля с новой миссией состоялся 3 декабря 2018 года на космодроме Байконур. Ракета стартовала с "Гагаринского старта". Первую и вторую ступени ракеты оснастили двигателями РД107A/РД108A производства ПАО "Кузнецов".

Ранее сообщалось, что российским космонавтам запретили ругаться матом. Новое требование появилось в кодексе профессиональной этики, который разработали в Роскосмосе. Сотрудникам также нельзя критиковать космическую отрасль страны. Выражаться следует аккуратно даже в социальных сетях.

Помимо этого, космонавты должны поддерживать здоровый образ жизни, гуманно относиться ко всему живому и придерживаться делового стиля в одежде.

