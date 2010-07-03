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Спорт

00:57

WADA рассмотрит доклад о данных из московской лаборатории в ноябре

спорт

Фото: depositphotos/aruba2000

Всемирное антидопинговое агентство WADA сообщило, что комитет по соответствию изучит доклад отдела расследований по данным из московской лаборатории до конца ноября. Информация была ранее получена от российской стороны.

"В настоящий момент ожидается, что комитет по соответствию сможет рассмотреть доклад отдела расследований WADA до конца ноября", – информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В агентстве добавили, что российские власти дали ряд дополнительных ответов на список подробных вопросов от отдела расследований и разведки, а также от независимых экспертов.

"Учитывая сложную техническую природу этого расследования и объем оцениваемого материала, на данном этапе не может быть установлен фиксированный график рассмотрения дела", – добавили в пресс-службе.

Ранее WADA направило российским властям список вопросов, на которые потребовало дать ответы. Об этом сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус.

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