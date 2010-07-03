Россия полностью выполняет требования WADA – Путин

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РФ полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил Владимир Путин на форуме "Россия – спортивная держава".

По его словам, Россия заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.

"Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорт", – цитирует Путина ТАСС.

В конце сентября в WADA официально подняли вопрос о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу. Это было сделано после того, как в базе данных допинг-проб, которую РУСАДА передало в WADA, нашлись несоответствия. Речь идет о базе, которая содержит допинг-пробы российских спортсменов, которые были взяты с 2012 по 2015 годы в московской лаборатории.



По данным The Telegraph, российских спортсменов из-за нарушений могут лишить участия в Олимпиаде-2020 в Токио. По информации британской газеты, представители WADA настроены решительно и готовы накладывать ограничения. Ранее о проблемах с переданными сведениями заговорил немецкий журналист Хайо Зеппельт, который расследует нарушения антидопинговых правил в разных странах.

8 октября глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что возможные санкции WADA приведут к "падению российского спорта в пропасть". По его словам, если международная организация выдвинет обвинения, Россию могут отстранить сразу от двух ближайших Олимпиад: летней в Токио и зимней в Пекине. Ганус назвал ситуацию критической.

