Кремль обеспокоен рекомендациями по возможным санкциям против российского спорта

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Кремль озабочен предложениями о новых возможных санкциях против российского спорта, но не спешит с оценками до окончательного решения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Давайте сохраним трезвость оценок. Это действительно информация, которая вызывает озабоченность. Мы сожалеем в этой связи", – заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в правительстве не готовы давать далеко идущие оценки по сложившейся ситуации до того, как рекомендации WADA по несоответствию РУСАДА окончательно примут. Возможные санкции в отношении российского спорта также не определены.

В Кремле также заявили о готовности к сотрудничеству с международной антидопинговой организацией, чтобы найти выход из кризиса.

"Российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международным спортивным сообществом и также с WADA", – подчеркнул Песков и выразил надежду на продолжение взаимодействия.

В понедельник, 25 ноября, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому антидопингового агентства признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации на почве манипуляций с результатами допинг-проб. В качестве дополнительных санкций предлагается отстранить российских спортсменов от соревнований.

Глава МИД России Сергей Лавров также призвал не делать преждевременных выводов до окончательного решения WADA. Рекомендацию, по словам министра, сначала должны рассмотреть компетентные органы.

