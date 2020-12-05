Трамп подписал антидопинговый "акт Родченкова"

10:56
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп подписал "акт Родченкова". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Трамп заявил, что документ подписан с оговорками. Президент усомнился в пункте, который связан с требованием от правоохранительных органов передачи информации Антидопинговому агентству США. Это, отметил Трамп, может угрожать ходу уголовных расследований. Президент отметил, что не готов пойти на такое.
В заявлении Трампа отмечается, что статья 6 будет трактоваться администрацией как соответствующая полномочиям президента по контролю распространения информации, раскрытие которой может нанести урон нацбезопасности.
"А также международным отношениям, правоохранительной деятельности или исполнению президентом своих конституционных полномочий", – добавил Трамп.
Ранее Сенат США принял антидопинговый законопроект Родченкова. Согласно документу, лица, ответственные и причастные к допинговым схемам, будут привлекаться к уголовной ответственности.
Дмитрий Песков прокомментировал принятие "закона Родченкова". Он отметил, что РФ "не устраивают" попытки США распространить трансграничные практики, используя в качестве основания борьбу с допинговыми нарушениями на спортивных мероприятиях.
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