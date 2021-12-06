США могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине на этой неделе – СМИ

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На этой неделе администрация президента США Джо Байдена может объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что речь идет о полном отсутствии на Олимпиаде американских официальных лиц. В Вашингтоне считают, что такие меры позволят дать Китаю четкий сигнал и не лишат спортсменов из Соединенных Штатов возможности участвовать в соревнованиях.

В мае этого года спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае из-за приписываемых КНР массовых репрессий в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Пекине эти обвинения отвергают.

По мнению Пелоси, от посещения соревнований следует отказаться лидерам ведущих стран мира. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские власти негативно относятся к возможному бойкоту Олимпийских игр со стороны Соединенных Штатов.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.