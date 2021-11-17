Байден прокомментировал информацию о бойкоте Олимпиады в Пекине

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Фото: POOL/EPA/TASS/SARAH SILBIGER
Президент США Джо Байден поставил журналистов своего пула в тупик ответом на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что журналисты спросили у Байдена, собираются ли США отправлять делегацию на Олимпиаду в Пекине.
"Я – делегация", – ответил американский лидер.
Журналисты подчеркивают, что не поняли ответа Байдена. Репортеры также высказали сомнение в том, что президент правильно интерпретировал вопрос.
Иных комментариев по данному вопросу от Байдена не прозвучало.
Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США планирует в ближайшее время объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Уточнялось, что решение по данному вопросу пока не принято.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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