Байден прокомментировал информацию о бойкоте Олимпиады в Пекине

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Президент США Джо Байден поставил журналистов своего пула в тупик ответом на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что журналисты спросили у Байдена, собираются ли США отправлять делегацию на Олимпиаду в Пекине.

"Я – делегация", – ответил американский лидер.

Журналисты подчеркивают, что не поняли ответа Байдена. Репортеры также высказали сомнение в том, что президент правильно интерпретировал вопрос.

Иных комментариев по данному вопросу от Байдена не прозвучало.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США планирует в ближайшее время объявить о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Уточнялось, что решение по данному вопросу пока не принято.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.