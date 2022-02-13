Российские лыжники выиграли золото эстафеты 4х10 км на Олимпийских играх

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Мужская сборная ОКР по лыжным гонкам победила в эстафете 4х10 километра на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 54 минуты 50,7 секунды.

От российской команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Первые два этапа они прошли классическим стилем, последние два – свободным.

Лыжники принесли России четвертую золотую медаль Олимпиады в Пекине, впервые в истории став победителями Игр в этой дисциплине. Последний раз победу в олимпийской эстафете в 1980 году получала сборная Советского союза.

Ранее победу в лыжной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, пополнив копилку российской команды третьей золотой медалью, одержали спортсменки женской сборной ОКР. Россиянки сумели пройти дистанцию 4х5 километров за 54 минуты и 41 секунду.