Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Vegard GrÃƒËœTt/Zuma
Лыжницы сборной ОКР одержали победу в лыжной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине, пополнив копилку российской команды третьей золотой медалью.
Первые два этапа прошли классическим стилем, последние два – свободным. Российские спортсменки сумели пройти дистанцию 4х5 километров за 54 минуты и 41 секунду. В составе команды ОКР выступили Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Вероника Степанова.
Серебро досталось сборной Германии (+18,2 секунды), бронза – шведкам (+20,7).
Ранее женская сборная ОКР по хоккею не прошла в полуфинал олимпийского турнира, уступив команде Швейцарии со счетом 2:4. В российской команде отличились Анна Савонина (38-я минута) и Полина Лучникова (57-я минута). Гол капитана сборной ОКР Анны Шохиной был отменен на 47-й минуте мачта из-за вылета шайбы за пределы площадки во время атаки.
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