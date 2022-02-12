Российские хоккеистки не прошли в полуфинал олимпийского турнира

Фото: AP/TASS/Petr David Josek
Женская сборная ОКР по хоккею не прошла в полуфинал олимпийского турнира, уступив команде Швейцарии со счетом 2:4. Встреча прошла в Пекине.
В российской команде отличились Анна Савонина (38-я минута) и Полина Лучникова (57-я минута). Гол капитана сборной ОКР Анны Шохиной был отменен на 47-й минуте мачта из-за вылета шайбы за пределы площадки во время атаки.
В команде соперниц шайбы забросили Фоби Штенц (35-я минута), Доминик Рюэгг (48) и Алина Мюллер (58, 60).
В третьем периоде встречи россиянки несколько раз попадали в штангу. На последних минутах матча спортсменки получили численное преимущество, но реализовать не смогли и пропустили шайбу в пустые ворота.
В полуфинале команда из Швейцарии встретится со сборной Канады. В полуфинале другой группы американки сыграют с победителем встречи между командами Финляндии и Японии, которая состоится 12 февраля.
Полуфинальные встречи пройдут 14 февраля, а матч за третье место состоится 16 февраля.
Ранее мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине по итогам матча между командами Чехии и Швейцарии, которые перевели игру в овертайм.
Сборная ОКР по хоккею обыграла команду Дании
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: