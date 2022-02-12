Российские хоккеистки не прошли в полуфинал олимпийского турнира

Фото: AP/TASS/Petr David Josek

Женская сборная ОКР по хоккею не прошла в полуфинал олимпийского турнира, уступив команде Швейцарии со счетом 2:4. Встреча прошла в Пекине.

В российской команде отличились Анна Савонина (38-я минута) и Полина Лучникова (57-я минута). Гол капитана сборной ОКР Анны Шохиной был отменен на 47-й минуте мачта из-за вылета шайбы за пределы площадки во время атаки.

В команде соперниц шайбы забросили Фоби Штенц (35-я минута), Доминик Рюэгг (48) и Алина Мюллер (58, 60).

В третьем периоде встречи россиянки несколько раз попадали в штангу. На последних минутах матча спортсменки получили численное преимущество, но реализовать не смогли и пропустили шайбу в пустые ворота.

В полуфинале команда из Швейцарии встретится со сборной Канады. В полуфинале другой группы американки сыграют с победителем встречи между командами Финляндии и Японии, которая состоится 12 февраля.

Полуфинальные встречи пройдут 14 февраля, а матч за третье место состоится 16 февраля.

Ранее мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине по итогам матча между командами Чехии и Швейцарии, которые перевели игру в овертайм.