Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен принес в копилку сборной ОКР пятнадцатую награду.
Победителем гонки стал француз Кентен Фийон-Майе, преодолевший дистанцию 12,5 километра за 39 минут 7,5 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. На втором месте оказался норвежец Тарьей Бе (+28,6; 1 промах).
Латыпов завоевал бронзу, допустив один промах и уступив французу 35,3 секунды.
Ранее российские биатлонисты заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе четверки от команды ОКР выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды.
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