Фристайлистка Таталина вышла в финал турнира по слоупстайлу на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Фристайлистка ОКР Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка, представляющая команду ОКР, заняла в квалификационном раунде пятое место. В лучшей попытке она набрала 72,02 балла.

Первое место в отборочном раунде заняла эстонка Келли Силдару с результатом 86,15 балла.

В финальном этапе турнира по слоупстайлу выступят 12 спортсменок. Он состоится во вторник, 15 февраля.

В понедельник, 14 февраля, стало известно, что пара танцоров на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в своей дисциплине. Они получат серебряные медали первенства, уступив французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

