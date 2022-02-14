Фристайлистка Таталина вышла в финал турнира по слоупстайлу на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Фристайлистка ОКР Анастасия Таталина вышла в финал соревнований по слоупстайлу на Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка, представляющая команду ОКР, заняла в квалификационном раунде пятое место. В лучшей попытке она набрала 72,02 балла.
Первое место в отборочном раунде заняла эстонка Келли Силдару с результатом 86,15 балла.
В финальном этапе турнира по слоупстайлу выступят 12 спортсменок. Он состоится во вторник, 15 февраля.
В понедельник, 14 февраля, стало известно, что пара танцоров на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в своей дисциплине. Они получат серебряные медали первенства, уступив французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.
Фристайлистка Таталина вышла в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине
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