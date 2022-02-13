Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российский шорт-трекист Ивлиев завоевал серебро Олимпийских игр на дистанции 500 метров. Он принес в копилку сборной ОКР шестнадцатую награду.
Победителем соревнования стал представитель Венгрии Шаоан Лю, преодолевший дистанцию за 40,338 секунды. Россиянин пришел вторым со временем 40,431 секунды. Бронза досталась канадцу Стивену Дюбуа (40,669 с).
Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования. Победителем соревнования стал представитель Франции Кентен Фийон Майе, которому российский спортсмен уступил 35,3 секунд, допустив при этом один промах.
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