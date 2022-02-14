Синицина и Кацалапов завоевали серебряные медали в танцах на льду на ОИ в Пекине

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фигуристы ОКР Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине.
Спортсмены из команды Олимпийского комитета России (ОКР) получили за свое выступление 131,66 балла. Общая сумма набранных парой очков составила 220,51.
В соревновании победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Их пара набрала 226,98 балла, обновив мировой рекорд.
Третье место завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (130,89 балла в произвольном танце, 218,02 балла – в сумме).
Фигуристы ОКР принесли сборной 18-ю награду на Олимпиаде. Таким образом, команда поднялась на шестое место в медальном зачете Игр.
Ранее биатлонисты ОКР заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. В составе четверки от команды ОКР выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды.
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