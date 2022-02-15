Керлингисты сборной ОКР одержали четвертую победу на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мужская сборная Олимпийского комитета РФ по керлингу выиграла у канадцев со счетом 7:6 в игре предварительного раунда на Олимпиаде в Пекине.
После 10 эндов игра закончилась со счетом 6:6. Из-за такого счета матч продолжился в дополнительном энде, в котором спортсмены ОКР выиграли со счетом 1:0.
Сборную России на Играх представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной). Победа над командой из Канады стала четвертой для мужской сборной ОКР в восьми матчах.
В турнирной таблице в настоящий момент спортсмены ОКР расположились на пятом месте. В итоговом матче предварительного этапа сборная Олимпийского комитета РФ сыграет с англичанами, игра состоится в среду, 16 февраля.
Ранее одержала первую победу на Играх в Пекине женская сборная Олимпийского комитета России по керлингу. Россиянки выиграли у команды Китая со счетом 11:5. В среду, 16 февраля, спортсменкам ОКР предстоит встретиться с соперницами из Швеции.
Российские керлингистки потерпели пятое поражение подряд на Олимпиаде
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