18:32Спорт
Тарасову заменили другим тренером в шоу "Ледниковый период"
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Возглавлять жюри на шоу "Ледниковый период" в первых выпусках нового сезона будет заслуженный тренер России Елена Чайковская. Ее поставили на замену ранее госпитализированной Татьяне Тарасовой, сообщает News.ru.
Новый сезон "Ледникового периода" начнется на Первом канале 15 октября. В нем примут участие телеведущая Регина Тодоренко, актриса Елизавета Арзамасова, актер Егор Бероев и другие звезды российского шоу-бизнеса.
В состав жюри вошли телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и Елена Чайковская.
Соведущей проекта станет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.
Продюсер проекта – фигурист Илья Авербух – рассказал, что в программе шоу не запланировано отдельных номеров, посвященных специальной военной операции. Однако некоторые номера будут носить "гражданскую" тематику.
Так, в один из номеров Егора Берова и фигуристки Елены Ильиных под композицию "Кукушка" включили строки стихотворения Константина Симонова "Жди меня" по просьбе артиста. По словам Берова, строки он посвятил своему другу, который сейчас "находится на передовой".
О госпитализации Тарасовой стало известно накануне. В разговоре с "Газетой.ру" Авербух сообщил, что тренера госпитализировали из-за повышенного давления.
Фигурист также высказал надежду на то, что через 10 Татьяна Тарасова вернется на съемочную площадку.
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