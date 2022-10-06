Тарасову заменили другим тренером в шоу "Ледниковый период"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Возглавлять жюри на шоу "Ледниковый период" в первых выпусках нового сезона будет заслуженный тренер России Елена Чайковская. Ее поставили на замену ранее госпитализированной Татьяне Тарасовой, сообщает News.ru.

Новый сезон "Ледникового периода" начнется на Первом канале 15 октября. В нем примут участие телеведущая Регина Тодоренко, актриса Елизавета Арзамасова, актер Егор Бероев и другие звезды российского шоу-бизнеса.

В состав жюри вошли телеведущая Елена Летучая, шоумен Дмитрий Хрусталев, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова и Елена Чайковская.

Соведущей проекта станет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

Продюсер проекта – фигурист Илья Авербух – рассказал, что в программе шоу не запланировано отдельных номеров, посвященных специальной военной операции. Однако некоторые номера будут носить "гражданскую" тематику.

Так, в один из номеров Егора Берова и фигуристки Елены Ильиных под композицию "Кукушка" включили строки стихотворения Константина Симонова "Жди меня" по просьбе артиста. По словам Берова, строки он посвятил своему другу, который сейчас "находится на передовой".

О госпитализации Тарасовой стало известно накануне. В разговоре с "Газетой.ру" Авербух сообщил, что тренера госпитализировали из-за повышенного давления.

Фигурист также высказал надежду на то, что через 10 Татьяна Тарасова вернется на съемочную площадку.

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