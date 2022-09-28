Захарова прокомментировала невыдачу Швейцарией визы Карпову

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Швейцария показала, что не способна проводить политику нейтралитета, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя невыдачу европейской страной въездной визы Анатолию Карпову.
Российский шахматист должен был принять участие в показе фильма "Чемпион мира" в женевской штаб-квартире ООН.
"Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
16 сентября Федеральный совет Швейцарии объявил о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В кабмине страны уточнили, что решение соответствует единой визовой политике в Европе.
До этого Евросоюз утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.
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