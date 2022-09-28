Захарова прокомментировала невыдачу Швейцарией визы Карпову

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Швейцария показала, что не способна проводить политику нейтралитета, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя невыдачу европейской страной въездной визы Анатолию Карпову.

Российский шахматист должен был принять участие в показе фильма "Чемпион мира" в женевской штаб-квартире ООН.

"Берн демонстрирует неспособность проводить политику нейтралитета, которую много лет считал своим достижением", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

16 сентября Федеральный совет Швейцарии объявил о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В кабмине страны уточнили, что решение соответствует единой визовой политике в Европе.

До этого Евросоюз утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.

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