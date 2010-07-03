Названы самые популярные запросы россиян про Гарри Поттера

Фото: кадр из фильма “Гарри Поттер и филосовский камень”, реж. Крис Коламбус
Российские поклонники фильмов о Гарри Поттере чаще всего искали в Сети информацию о месте жительства знаменитого волшебника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Специалисты изучили самые популярные вопросы о Гарри Поттере, которые пользователи задавали голосовому помощнику Марусе Mail.ru.
"Выяснилось, что чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актер сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против Дементоров", – уточнили в пресс-службе компании. А самыми неожиданными, по словам аналитиков, были вопросы: "Что делать, если встретил Дементора?" и "Почему Волан-де-Морт не спрятал крестражи в России?"
Судя по оценкам зрителей, наиболее популярными в России оказались две первые части саги про приключения юного волшебника: "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната".
День рождения Гарри Поттера – главного героя романов Джоан Роулинг – согласно сюжету, отмечают 31 июля. В этот день родилась и сама британская писательница. В 2019 году Роулинг исполняется 54 года, а ее литературному персонажу – 39 лет.
В начале июля студия Warner Bros. начала работу над телесериалом про Гарри Поттера. Его планируют запустить на новом стриминговом сервисе студии. Речь идет о приквеле к серии фильмов по книгам Джоан Роулинг.
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