Исполнитель роли Волан-де-Морта вступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг

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Исполнитель роли Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере Рэйф Файнс вступился за писательницу Джоан Роулинг, чьи книги легли в основу фильмов о юном волшебнике. Роулинг неоднократно обвиняли в трансфобии после ее высказываний и опубликованного в 2020 году романа "Дурная кровь". Об этом сообщает "Газета.ру".

Актер не понимает, почему слова и книга Роулинг у многих вызывают такую нетерпимость.

"Понимаю, что спор жаркий, но нахожу эпоху осуждения и необходимость осуждать иррациональными. Уровень ненависти, который люди демонстрируют по отношению к тем, кто выражает другую точку зрения, и используемые жесткие выражения тревожат меня", – сказал Файнс.

Ранее Роулинг призналась, что 20 лет назад пережила сексуальное насилие. Она сказала, что женщины и девочки и сейчас находятся в уязвимом положении.