Актриса Будина заявила, что книги о Гарри Поттере принижают человеческое достоинство

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Gentle Giant Studios Inc.

Актриса Ольга Будина считает, что серия книг о Гарри Поттере умаляет человеческие качества и способности, тем самым идя вразрез с советской литературой, сообщает телеканал "360".

Первое, на что она указала, – различие в подаче героев. Главный герой в западных произведениях часто зависит от магии, в то время как в советских сказках персонаж добивается победы благодаря своим личным качествам и внутреннему росту, отметила артистка.

"Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется", – пояснила Будина.

Актриса обратила внимание, что такие истории могут воспитывать в детях чувство беспомощности, из-за которого они не будут действовать самостоятельно, а ждать чудесного вмешательства.

Будина считает, что зарубежные правительства используют подобные произведения как один из способов формирования у младшего поколения своеобразного видения мира. Кроме того, она также придерживается мнения, что за каждым фильмом стоит определенная идеология, а киноиндустрия нередко служит инструментом пропаганды чьих-то интересов.

Между тем герой франшизы писательницы Джоан Роулинг по результатам опроса стал самым популярным киногероем среди молодых россиян. Всего в опросе приняли участие 1 000 респондентов от 18 до 30 лет.

До этого на аукционе в Великобритании экземпляр первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" продали за 55,1 тысячи евро, то есть 6,2 миллиона рублей. Отмечается, что книга 26 лет пролежала в чулане жительницы графства Дербишир и хорошо сохранилась. Женщина купила ее в 1997 году за 8 фунтов стерлингов.