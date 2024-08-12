Спрос на мерч Гарри Поттера вырос в РФ в четыре раза

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures

Спрос на мерч Гарри Поттера увеличился в России в четыре раза за июль. Это объясняется тем, что у главного героя 31 июля был день рождения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу одной из компаний.

Вместе с тем в этом году отмечалось 20 лет со дня выхода третьей части серии фильмов "Узник Азкабана". Эксперты проанализировали, какие товары по Гарри Поттеру были наиболее популярны у покупателей, и выяснили, как изменился спрос на мерч за прошедшие полгода.

В апреле повышенный спрос на товары по вселенной Гарри Поттера объяснялся выходом нового смартфона Xiaomi, который предоставляется в коробке, раскрашенной под "Косой Переулок". На задней панели телефона изображен герб Хогвартса.

В июне спрос на товары по вселенной снизился. Покупатели приобретали товары на 18% реже, чем в мае. В основном они покупали тематическую одежду.

В этом году Гарри Поттеру исполняется 44 года, в связи с чем спрос увеличился в четыре раза. Так, июль показал рост более чем в 6 раз, чем февраль (3,8%).

В топ товаров по вселенной Гарри Поттера в этом году попали смартфон Xiaomi Redmi Turbo 3 – 39,7% заказов, сабо Crocs Harry Potter Dark Arts – 16,5% заказов, планшет Xiaomi Redmi Pad Pro – 8,4%, беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 4 Harry Potter Edition – 4,6%, косметический набор Sheglam x Harry Potter Full Collection – 2,5%.

Ранее британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала, что планирует написать еще шесть книг. Она обратила внимание на сложности, с которыми сталкивалась во время работы. Роулинг лишь единожды испытывала творческий кризис, который случился в ходе написания второй книги знаменитого фэнтези – "Гарри Поттер и тайная комната".

