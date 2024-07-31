"Русский голос" Поттера Николай Быстров: меня до сих пор узнают в разговоре

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures

"Русский голос" Гарри Поттера Николай Быстров рассказал Москве 24, что озвучка волшебника – одна из первых его больших работ, а окружающие до сих пор порой узнают его во время разговора.

31 июля фанаты истории про "мальчика, который выжил", отмечают его день рождения: в 2024-м знаменитому книжному герою исполняется 44 года. Кроме того, в эту же дату свой день рождения празднует создательница книг – Джоан Роулинг.

"Я рос вместе с Гарри и Дэниелом Редклиффом (актер, сыгравший главную роль в "поттериане". – Прим. ред.). Потом много еще других картин с ним озвучил. Гарри – одна из первых больших работ в озвучке, еще и столько лет выходили фильмы", – отметил Быстров, добавив, что хранит все части в высоком качестве "для рождественских Поттер-марафонов".

Николай Быстров "русский голос" Гарри Поттера Чем дальше, тем больше я ее люблю, эту вселенную.

Николай также рассказал, что некоторые люди до сих пор узнают его по голосу.

"На улице, конечно, никто не узнает – шумно, да и не особо разговариваешь с незнакомцами. Но бывает, узнают люди, с которыми в спокойной обстановке что-то обсуждаешь: "Ощущение, что где-то твой голос слышал, только не могу понять, где..." – рассказал он.



Николай Быстров русский голос Гарри Поттера Один раз продавец в магазине игрушек узнал мое лицо после какого-то интервью и сказал: "О, это вы тот чувак, который озвучивал Гарри! Офигеть!" И даже скидку сделал.

Ранее британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг рассказала о планах написать еще шесть книг. Две из них будут о детективе Корморане Страйке. Писательница отметила, что у нее есть еще несколько идей для других историй.