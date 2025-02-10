Москвичи смогут арендовать квартиру Дяди Федора из "Простоквашино"

Фото: otello.ru

Жители и гости Москвы смогут арендовать квартиру Дяди Федора из мультсериала "Простоквашино". Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Она находится по адресу улица Олонецкая, дом 6 (квартал Green Park). Двухкомнатная квартира полностью повторяет интерьеры городского жилища Мамы, Папы и Дяди Федора, на пороге которого герой познакомился с Котом Матроскиным.

В помещении есть все необходимое для комфортного проживания, ремонт выполнен в ретростилистике и современном дизайне. Проект реализовали киностудия "Союзмультфильм" и девелопер ПИК при участии "Отелло".

Квартира Дяди Федора является проектом, который погружает в мир мультфильма.

"Мы буквально позволяем нашим зрителям перешагнуть границу между реальным и сказочным миром и оказаться по ту сторону экрана", – подчеркнула председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Как она уточнила, интерьер квартиры разрабатывался вместе с творческой группой "Простоквашино". Площадь помещения составляет 65 квадратных метров. В квартире есть комната Дяди Федора, спальня родителей, кухня-гостиная, прихожая, два санузла и два балкона. Для маленьких детей присутствуют кроватка и стульчик для кормления.

Ранее в Москве завершили реставрацию главного дома усадьбы Николая Третьякова, которая находится на Сущевской улице. Работы начались еще в 2023 году. Специалистам удалось вернуть зданию его исторический вид: были восстановлены интерьеры 1891–1892 годов, в том числе потолок вестибюля, барельефы грифонов над основным входом, дубовый щитовой паркет, а также потолочная лепнина и исторические розетки.

