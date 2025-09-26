"Союзмультфильм" подал в суд за незаконное использование изображения крокодила Гены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киностудия "Союзмультфильм" обратилась с исковыми заявлениями в столичные суды для взыскания компенсации за нарушение авторских прав на изображение крокодила Гены. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Судебные заседания назначены на начало октября 2025 года.

Иск к Гусеву С. Н. будет рассмотрен Таганским районным судом Москвы 2 октября. Дело в отношении Шаташвили М. Р. поступило в Савеловский районный суд, где его рассмотрение начнется неделей позже, 9 октября.

Ранее "Союзмультфильм" проиграл суд в США из-за прав на Чебурашку. Американский суд встал на сторону компании LaRubInt Corp, которой российская киностудия в 2016 году предоставила исключительные права на использование образов некоторых своих героев: крокодила Гены, Шапокляк и Чебурашки.