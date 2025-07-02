Верховный суд отказал в пересмотре спора Жукова и продюсеров о правах на песни

Фото: ТАСС/URA.RU/Руслан Яроцкий

Верховный суд России отказал в пересмотре дела на песни группы "Руки вверх", участниками которого выступили певец Сергей Жуков и продюсеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По решению суда дело не было передано в кассационную инстанцию.

Спор между Жуковым и Алексеем Потехиным – с одной стороны, и продюсером Андреем Маликовым и "Издательством Джем" – с другой, начался еще в 2023 году. Музыканты обратились в Симоновский суд Москвы с требованием признать недействительными два договора: один о передаче исключительных прав на фонограммы, другой о предоставлении лицензии на их использование.

Истцы утверждали, что являются авторами и исполнителями музыкальных произведений, включая известные песни "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя" и "Чужие губы", и что они не передавали права на эти произведения продюсеру.

Однако суд установил, что договоры были заключены, исполнялись и не оспаривались сторонами.

С кассационной жалобой, требующей отмены действия первого соглашения, Жуков обратился в Верховный суд в марте текущего года. Журналисты выяснили, что Маликов и "издательство Джем" заключило с исполнителем договор на передачу исключительных прав на фонограммы некоторых песен.

Однако экс-солист "Руки вверх!" заявил, что соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах. Причем он подавал иск в столичный суд с требованием его отмены, но проиграл процесс.