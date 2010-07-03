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17:05

Станцию МЦД-1 Славянский бульвар планируют достроить летом 2020 года

транспорт город МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Строительство станции Славянский бульвар Московского центрального диаметра (МЦД-1) "Белорусско-Савеловский" планируют завершить в июне будущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

"В настоящее время на новом строящемся остановочном пункте Славянский бульвар Белорусского направления МЖД строители приступили к сборке и монтажу навеса из металлоконструкций", – говорится в сообщении.

Как отмечается, конструкция навеса позволит накрыть сразу две платформы. Специалисты ведут работы по ночам – во время технологических "окон". Вместе с этим продолжается возведение второй платформы и подземного пешеходного перехода с билетными и турникетными павильонами и теплым переходом в метро.

"До конца года планируется открытие тоннеля для выхода из метро и транзитного прохода на улице Герасима Курина. Завершить строительство остановочного пункта планируется в июне 2020 года", – говорится в сообщении.

Остановочный пункт Славянский бульвар расположится в ЗАО и будет интегрирован с одноименной станцией метро.

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроен как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделали единой. На первом этапе диаметры обслуживают 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организовано по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти – семи минут.

На МЦД завершается период бесплатного проезда

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