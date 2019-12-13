В Дептрансе объяснили переименование станций на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объяснил, почему необходимо изменение названий станций на Московских центральных диаметрах (МЦД). Об этом сообщает Агентство "Москва".
Переименование необходимо для удобства пассажиров, которым будет легче ориентироваться, если железнодорожные названия будут совпадать с географическим расположением объектов.
Ранее у горожан навигация вызывала затруднения, поскольку некоторые названия станций были неактуальны или дублировали уже существующие названия станций метрополитена, которые находились на отдалении друг от друга. Например, "Перово" или "Ховрино".
"И наоборот, пассажирам доставляет неудобство, когда находящиеся в одном месте станции метро, МЦК и железнодорожные имеют разные названия. Например, остановочный пункт Ленинградская и станция МЦК Стрешнево, – добавили в Дептрансе.
Отмечается, что с учетом пожеланий пассажиров была проведена корректировка наименований станций. В пример привели остановку, находящуюся на железнодорожной станции Крюково.
"Пассажир, который хочет впервые добраться до Зеленограда, не сможет быстро определить по карте, на какой поезд ему садиться и до какой остановки ехать. Для повышения удобства навигации платформа получит название Зеленоград, при этом название самой станции Крюково (в том числе таблички на станционных зданиях) останется неизменным, учитывая историческую значимость станции", – проинформировали в пресс-службе ведомства.
Переименовать планируют Ленинградскую в Стрешнево, Тушино – в Тушинскую, Ржевскую – в Рижскую, Кунцево-1 – в Кунцевскую, Люблино – в Кубанскую и Москву-Бутырскую – в Савеловскую.
Кроме того, станции на МЦД-1 Инновационный центр намерены дать название Сколково, назвав одноименную станцию Киевского направления МЖД Мещерской.
Ранее стало известно, что станция Кунцевская свяжет три линии метро и МЦД-1. Об этом рассказал градоначальник Сергей Собянин.
Первые линии Московских центральных диаметров были запущены 21 ноября. Только лишь в первый день эксплуатации ими воспользовались 500 тысяч человек. С каждым днем МЦД набирает все большую популярность.
"Москва сегодня": как изменился Московский метрополитен
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