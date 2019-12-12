Турникеты на станции Пенягино МЦД-2 заработали на вход и выход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Турникеты на станции Пенягино второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) сделали реверсивными – теперь они могут работать и на вход, и на выход. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО ЦППК.

"Проанализировав несколько дней работы, специалисты компании провели дополнительную настройку турникетов на станции Пенягино. Это позволит избежать скопления людей в часы пик и ускорить процесс прохождения валидации", – объяснили представители компании-перевозчика.

Станция Пенягино была открыта 24 ноября 2019 года. Ей уже воспользовались около 80 тысяч пассажиров. Платформа входит в тарифную зону "Пригород", так что проезд от станции в Москву стоит 45 рублей. Пересадка на МЦК, метро или другую линию МЦД осуществляется бесплатно.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров было запущено 21 октября 2019 года. В распоряжении пассажиров оказались линии МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

