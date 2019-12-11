Проблемы со считыванием альтернативных носителей "Тройки" возникли на ряде турникетов МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Считывание альтернативных носителей карты "Тройка" оказалось затруднено на некоторых турникетах Московских центральных диаметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

"На МЦД наблюдаются временные сложности со считыванием браслетов, брелоков и других альтернативных носителей "Тройки" на отдельных валидаторах", – сказано в сообщении.

Отмечается, что к проблемам с проходом по альтернативным "Тройкам" привели технические сбои. В частности, оказались нарушенными технические особенности настройки считывающих устройств.

Ранее москвичам, проживающим около станций МЦД, подарили карту "Тройка". На нее была зачислена сумма для проезда по диаметрам.