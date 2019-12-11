Проблемы со считыванием альтернативных носителей "Тройки" возникли на ряде турникетов МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Считывание альтернативных носителей карты "Тройка" оказалось затруднено на некоторых турникетах Московских центральных диаметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".
"На МЦД наблюдаются временные сложности со считыванием браслетов, брелоков и других альтернативных носителей "Тройки" на отдельных валидаторах", – сказано в сообщении.
Отмечается, что к проблемам с проходом по альтернативным "Тройкам" привели технические сбои. В частности, оказались нарушенными технические особенности настройки считывающих устройств.
Ранее москвичам, проживающим около станций МЦД, подарили карту "Тройка". На нее была зачислена сумма для проезда по диаметрам.
Жителям домов рядом со станциями МЦД подарят карту "Тройка"