Листовки с картами "Тройка" получат жители домов около станций МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 50 тысяч листовок с картой "Тройка" разложат по ящикам жилых домов, которые находятся около станций Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба Дептранса.

"С одной стороны листовки размещена информация о тарифах МЦД, а с другой – совмещенная схема метро и первых двух диаметров. Также на листовке приклеена транспортная карта "Тройка" с изображением поезда "Иволга", который курсирует по первым двум диаметрам. На балансе каждой транспортной карты – 38 рублей – стоимость одной поездки по МЦД в пределах Центральной зоны", – говорится в сообщении.

В понедельник Московские центральные диаметры заработали в платном режиме. Тестирование билетных систем завершилось. Проезд можно оплатить "Тройкой" или соцкартой. Для пассажиров доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" вобрали в себя 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.

