Обновление подвижных составов на МЦД планируется завершить в течение года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обновление подвижных составов на Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется завершить в течение года. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что столичные власти планируют ускорить работу по обновлению подвижного состава на МЦД и завершить ее в течение года.

"Это огромный труд. Мы запустили максимальное количество "Иволг", которые сегодня были изготовлены, и дальше каждый месяц будем заменять подвижной состав. Я думаю, мы с коллегами в ближайший месяц это обсудим. И будем ускорять обновление подвижного состава не в течение двух лет, а в течение года", – сказал мэр в эфире телеканала ТВ Центр.

Мэр также подчеркнул, что МЦД ставит новые рекорды перевозки пассажиров каждую неделю. "На этой неделе, несмотря на то, что отменили бесплатный период, проехали за сутки 560 тысяч пассажиров. Это огромное количество", – сказал Собянин.

Популярность МЦД среди пассажиров связана не только с понижением тарифов на проезд, но и с возможностью бесплатного перехода в метро. "У нас большое количество станций метрополитена, которые идут вдоль МЦД, начали разгружаться. Люди проезжают на пригородных электричках так, как они ездят на метро", – объяснил мэр.

Запуск диаметров позволил значительно снизить нагрузку на наземный транспорт. В городе уменьшилось число автомобилей. "У нас загрузка вагонов уменьшилась на четверть, потому что мы одномоментно увеличили количество пассажирских мест и поездов. В целом разгрузилась ситуация", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр рассказал о проекте по созданию линии МЦД до Зеленограда. Он отметил, что первые магистральные пути по программе пригородного сообщения Московского транспортного узла были построены именно до этого города.

"За счет этого нам удалось запустить аэроэкспрессы от Зеленограда до центра Москвы, до Ленинградского вокзала. Это меньше 30 минут. Для Зеленограда это очень неплохо, но тем не менее следующим шагом, конечно, надо запускать МЦД и соединить Зеленоград", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что более 516 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" в первый день платного проезда. С момента запуска диаметров пассажиры уже совершили более 8,5 миллиона поездок.

