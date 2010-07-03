Поезда на МЦД-1 следуют с увеличенным интервалом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" следуют с увеличенным интервалом, передает телеканал Москва 24. Причиной сбоя стал неисправный поезд.

Пассажиров просят учитывать эту информацию. В настоящий момент ведутся работы по введения движения в график.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что обновление подвижных составов на Московских центральных диаметрах (МЦД) планируется завершить в течение года.

Мэр также подчеркнул, что МЦД ставит новые рекорды перевозки пассажиров каждую неделю. Популярность МЦД среди пассажиров связана не только с понижением тарифов на проезд, но и с возможностью бесплатного перехода в метро.

Более 516 тысяч поездок совершили пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" в первый день платного проезда. С момента запуска диаметров пассажиры уже совершили более 8,5 миллиона поездок.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представили собой 132 километра пути и 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

9 декабря завершился период бесплатного пользования диаметрами. Теперь проезд можно оплатить "Тройкой" или социальной картой. Возможность бесплатной пересадки на метро и МЦК в течение 90 минут осталась неизменной.