Запуск МЦД-3 улучшит транспортную доступность более 20 районов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Запуск МЦД-3, связывающий Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги, улучшит транспортную ситуацию более чем в 20 районах города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Предполагается, что его маршрут пройдет от Зеленограда до подмосковного города Раменского", – говорится в сообщении пресс-службы Дептранса.

Как уточняется, жители районов, в которых уже есть метро, смогут выбирать альтернативные маршруты поездок. А там, где их нет, появится комфортный общественный транспорт.

На данный момент МЦД-3 находится в стадии проектирования. Предполагается, что длина маршрута составит 85 километров.

Предполагается, что с запуском диаметра улучшится транспортная доступность районов Зеленограда, а также Молжаниновского, Головинского, Мещанского, Красносельского, Бутырского, Тимирязевского, Рязанского, Косино-Ухтомского, Останкинского, Басманного, Нижегородского. Также это касается районов Ховрино, Западное Дегунино, Марфино, Марьина Роща, Вешняки, Выхино-Жулебино, Лефортово, Перово, Сокольники и Соколиная Гора.

МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15% и до 20% в городах Подмосковья.

Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.

Однако самые высокие цены за жилье после запуска диаметров зафиксированы в новостройках Московской области. Так, в Нахабине цены возросли сразу на 20%, в Одинцове – на 12%. В Лобне и Подольске жилье подорожало на 11% и 12% соответственно.

