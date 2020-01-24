Москвичам стало удобнее добираться до достопримечательностей по МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Около станций МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" находятся десятки достопримечательностей. Москвичи и гости города могут быстро добраться до памятников архитектуры, музеев и парков, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Мы ожидаем, что диаметры станут интересны туристам как новый, современный вид общественного транспорта, как пример интеграции железной дороги и метрополитена. Туристы, воспользовавшись МЦД, смогут не только добраться до музеев, парков и памятников архитектуры, но и сравнить МЦД с уже реализованными аналогичными транспортными мировыми проектами", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, от станции Сетунь можно прогуляться до дома, в котором жил маршал Советского Союза Федор Толбухин. Около платформы Фили находится храм Покрова Пресвятой Богородицы, а также Триумфальная арка (первая половина XIX века).
Центр "Москва-Сити" находится недалеко от станции Тестовская, а около Белорусской находятся Музей русского импрессионизма и Московский художественный театр имени Сергея Параджанова.
В Музей русского костюма и быта можно попасть, прогулявшись от платформы Окружная, а от станции Дегунино дойти до этнографического музея "Чудеса Средиземноморья".
Около станции Новодачная находится музей истории Московского физико-технического института, а рядом с Долгопрудной, вблизи парка "Долгие пруды", находится усадьба Виноградово.
МЦД открыли в конце ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из которых можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.
Цены на жилье у станций МЦД после запуска резко возросли. В восьми районах Москвы рост составил до 15 и до 20% – в городах Подмосковья.
Отмечается, что наибольший рост цен был заметен в районе Москворечье-Сабурово. Там они возросли на 15,1% – до 186,7 тысячи рублей за 1 квадратный метр. На 14,7% цены подскочили в Северном районе, на 14% – в Дмитровском. Через эти районы проходит линия МЦД-1.
"Мосгорсправка": МЦД
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