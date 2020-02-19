Собянин пригласил москвичей поучаствовать в краудсорсинг-проекте "Навыки будущего"

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Сергей Собянин пригласил москвичей к участию в краудсорсинг-проекте "Навыки будущего", сообщил мэр на своей странице в Twitter.

26 февраля стартует краудсорсинг-проект "Навыки будущего". На этот раз обсуждаем с вами развитие в Москве бизнес-образования и детских технопарков. Напомню, как работает краудсорсинг. Мы объявляем тему, вы присылаете свои предложения, и лучшие идеи становятся реальностью. pic.twitter.com/rsHJ8ToXiE — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 19, 2020

Регистрация открылась 18 февраля. В рамках "Навыков будущего" участвуют проекты "Детские технопарки", "День без турникетов" и "Бизнес-уикенды". Они созданы с целью помощи в профориентации москвичей. Так, проекты направлены на создание и развитие инфраструктуры для профессиональной навигации молодежи и знакомство с новыми профессиями.

Краудсорсинг-проект будет работать с 26 февраля по 5 марта. В его рамках участники смогут предложить идеи по развитию профориентационных проектов Москвы. Кроме того, можно будет внести инициативы по способам информирования населения о деятельности столичных предпринимателей.

Ранее стало известно, что более двух тысяч предложений, оставленных жителями города на портале crowd.mos.ru, были воплощены в жизни. Площадка появилась в 2014 году.