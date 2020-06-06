Более 1,5 тыс раз пассажиры скачивали книги из онлайн-библиотеки метро весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры метро весной более 1,5 тысячи раз скачали произведения из онлайн-библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Чаще всего горожане отдавали предпочтения фантазийно-сказочной литературе. Самым популярным произведением стала сказка "Что значит досуг" Владимира Даля. На втором месте расположился роман-антиутопия Евгения Замятина "Мы".

Спросом у пассажиров также пользовались роман "Анна Каренина", поэма "Мцыри", рассказ "Беседа пьяного с трезвым чертом", произведения "Братья Карамазовы", "Преступление и наказание" и "Пиковая дама"

Проект "Книги в метро" существует уже почти два года. Первая виртуальная книжная полка появилась на станции "Рассказовка". Затем таблички с QR-кодами разместили на станциях "Чеховская", "Достоевская" и "Библиотека имени Ленина".

Читателям доступны более 700 произведений от почти 100 российских и зарубежных авторов. За все время существования проекта 130 тысяч пассажиров скачали свыше 100 тысяч раз книги из электронной библиотеки. Более 350 тысяч раз произведения были прочитаны онлайн.

