Спорткомплекс с футбольным полем построят в Нижегородском районе

09:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Спорткомплекс с футбольным полем построят на участке бывшей промзоны "Грайвороново", расположенной в Нижегородском районе Москвы. Второй участок реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы", сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он рассказал, что рядом с этим участком находится ряд жилых комплексов, а в пешей доступности – станция метро "Нижегородская" и ТРЦ "Город".
"В реорганизацию участка будет вложено более 2,5 миллиарда рублей, при этом бюджетный эффект для города превысит 30,5 миллиона рублей в год. Построенный на месте бывшей промзоны спортивный объект даст москвичам около 50 новых рабочих мест", – отметил Ефимов.
По его словам, в настоящее время на территории находится множество складских помещений.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что там планируют построить спорткомплекс общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Он добавил, что инвестор разместит объекты улично-дорожной сети и благоустроит территорию рядом с будущим стадионом.
Проект "Индустриальные кварталы" призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 700 объектов социальной сферы построили в Москве за 12 лет. По его словам, в ближайшие пять лет планируется возвести еще 320–330 соцобъектов.
Он добавил, что в ближайшие два года завершится строительство 23 объектов.
"Интервью": Андрей Бочкарев – о развитии строительной отрасли столицы
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