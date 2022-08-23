Три детских сада ввели в эксплуатацию в ЮВАО с начала года

10:17
Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
В Юго-Восточном административном округе столицы с начала текущего года в эксплуатацию ввели три детских сада, сообщает пресс-служба департамента строительства.
"Введено в эксплуатацию здание детского сада на 300 мест в 17-м квартале Некрасовки. Трехэтажное здание рассчитано на обучение 12 групп детей", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
Отмечается, что в групповых ячейках предусмотрены современные раздевалки, игровые, спальни и буфетные. В здании есть бассейн с инструкторской, лабораторией анализа воды и кабинетом медсестры. Также в детском саду оборудованы залы для занятий физкультурой и музыкой.
"С начала годы мы уже ввели в эксплуатацию три детских сада в ЮВАО. Помимо детского сада в 17 квартале Некрасовки, введен детский сад на 225 мест в 14-м квартале и еще один детский сад, рассчитанный на 200 детей, в районе Южнопортовом", – добавил Загрутдинов.
Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что современный трехэтажный детский сад с бассейном построят в Новомосковском административном округе Москвы в рамках программы реновации.
По его словам, учреждение будет рассчитано на 350 мест. Оно расположится по адресу поселение Десеновское, деревня Ватутинки, земельный участок 2. Строительство детсада проведут на средства городского бюджета в рамках реализации Адресной инвестиционной программы.
В Москве построят 180 новых детских садов и школ в ближайшие годы
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