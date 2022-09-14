Собянин рассказал о планах по строительству новых школ и детских садов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шесть новых объектов образования появятся в ТиНАО в следующем году, заявил Сергей Собянин, осматривая строящуюся школу с детским садом в составе ЖК "Кленовые аллеи" в поселении Десеновском.

По его словам, дефицит детских садов и школ сохраняется в связи с активным заселением новых жителей.

"На следующий год намечена большая программа – сразу шесть объектов образования, имеются в виду детские сады и школы. Конечно, город строит и свои объекты, но все-таки большая часть этих объектов ложится на обязательства инвесторов, которые вместе с жильем должны вводить и объекты соцкультбыта", – сказал мэр.

Он рассказал, что среди таких объектов – открытая 1 сентября 2022 года школа, возведенная в составе жилого комплекса "Новые Ватутинки". Мэр добавил, что в Десеновском идет масштабное жилищное строительство. Там возводятся сотни тысяч квадратных метров современного жилья. Здесь же развивается дорожная сеть, что способствует активному заселению территорий. По словам Собянина, в связи с этим жилые квартиры должны быть обеспечены объектами соцкультбыта.

Директор по строительству компании-застройщика "МИЦ" Роман Невзоров сообщил Собянину, что строительная готовность школы составляет 70%. Сдать ее планируется в декабре текущего года. Также он сообщил, что школу, которую также строит "МИЦ" в ЖК "Южное Бунино", сдадут в эксплуатацию в II квартале 2023 года. Еще один образовательный объект в поселении Филимонковском запустят к 1 сентября 2023 года.

Строительство объекта в Десеновском началось в сентябре 2021 года. Комплекс площадью 31,4 тысячи квадратов будет включать школу на тысячу учеников и детский сад на 225 детей. Новый учебный корпус войдет в состав школы № 1392 имени Рябинкина.

Также в III квартале 2023 года в составе ЖК "Кленовые аллеи" планируется завершить строительство еще одного отдельно стоящего детского сада на 225 детей.

Всего с 2011 года в Москве построили 354 детских сада и 152 школы. Из общего числа новых детских садов и школ 290 объектов возвели за счет городского бюджета, 216 – за счет инвесторов. В планах на 2022–2024 годы присутствует строительство еще около 180 новых зданий школ и детских садов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства детских образовательных объектов в столице. Представитель мэрии объявил, что с начала 2022 года в городе завершилось строительство 22 детских садов и 15 школ.

Он добавил, что новые объекты для образовательных учреждений преимущественно возводятся в новых городских кварталах, а именно в районах реализации программы реновации и проекта по модернизации территорий бывших промзон. По необходимости новые здания получают и уже сложившиеся районы.

По словам Бочкарева, в совокупности на 2022 год запланировано строительство 56 детских садов и школ. Из них 34 задействуют внебюджетные средства.

