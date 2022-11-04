Эксперты: бюджет 2023 года позволит Москве продолжить реализацию социальных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Принятый Мосгордумой бюджет столицы на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов позволит городу продолжить реализацию социальных проектов, рассказали эксперты.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов рассказал, что в будущем году будет продолжена реализация программы "Московское долголетие".

"На эти цели предусмотрено 3,9 миллиарда рублей, которые будут направлены на развитие и реализацию проекта, чтобы для любого представителя старшего поколения занятия проекта "Московское долголетие" продолжали оставаться абсолютно бесплатными и доступными в каждом районе столицы", – отметил Филиппов.

По его словам, данный проект стал неотъемлемой частью жизни многих столичных пенсионеров. Так, за время его существования занятия посетили около 450 тысяч человек. На сегодняшний день в проекте принимают участие около 205 тысяч горожан.

Филиппов подчеркнул, что также каждый год увеличивается бюджетное финансирование на обеспечение всем необходимым ветеранов ВОВ. В 2023 году на эти цели направят 1,5 миллиарда рублей.

По его словам, это широкий спектр услуг, таких как помощь социальных работников, сиделок, патронажная служба, круглосуточный вызов службы неотложной помощи на дому, а также участие в программе "Санаторий на дому".

В свою очередь, председатель РОО "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович отметила, что столичный бюджет из года в год остается социально направленным.

"Появляются новые социальные проекты, расширяются меры поддержки, в том числе и для семей с детьми", – сказала Карпович.

Она напомнила, что в городе уже несколько лет реализуется проект для семей с новорожденным ребенком "Наше сокровище". А в этом году, по ее словам, Москва предоставила право бесплатного проезда на общественном и пригородном транспорте обоим родителям многодетных семей.

Карпович также отметила, что многодетные семьи имеют скидку в размере 30% на услуги ЖКХ и 50% – на оплату капремонта.

Кроме того, семьям предоставляются молочные продукты для детей до семи лет и бесплатные лекарства до достижения ребенком совершеннолетия. Для детей и родителей из многодетных семей в городском и пригородном транспорте предоставлено право бесплатного проезда. Также таким семьям предоставлена бесплатная парковка и первоочередное право на место в детском саду.

"Практически все садики в Москве для многодетных семей бесплатные. В школе дети имеют право на бесплатное двухразовое питание", – пояснила она.

Карпович подчеркнула, что предусмотрен ряд ежемесячных выплат в связи с увеличением стоимости жизни и на компенсацию коммунальных услуг. А семьи, в которых 10 и более детей, получают выплаты к Международному дню семьи и Дню знаний.

"Очень важно, что вся материальная помощь семьям ежегодно увеличивается. Например, в следующем году размеры всех городских социальных выплат будут увеличены на 10%", – добавила она.

Директор школы №1065 Мария Кулаженкова, в свою очередь, рассказала, что важную роль в успехах школьников и учителей играет поддержка города.

"Бюджет на реализацию программы "Столичное образование" традиционно учитывает ключевые принципы и приоритеты образовательной политики. Прежде всего, он ориентирован на то, чтобы обеспечить равные возможности для каждой школы и одинаково доступное для каждого юного москвича качественное образование, которое не зависит ни от района, в котором он живет, ни от социального положения семьи", – рассказала Кулаженкова.

Как отметила директор школы №1575 Ирина Боброва, каждый год бюджет Москвы выделяет средства на покупку современного оборудования, поддержку не только талантливых учеников, но и их учителей.

"Так, в нашей школе открыты инженерные, академические, предпринимательские, ИТ- и медиаклассы. Все эти направления поддержки отражены в бюджете Москвы и на 2023 год", – рассказала Боброва.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Самышина сообщила, что в столичном бюджете закреплены средства на строительство крупных объектов здравоохранения, включая скоропомощный комплекс на базе городской клинической больницы имени Буянова на юге города.

По ее словам, комплекс спроектировали с учетом современных требований и стандартов оказания помощи. Учреждение сможет принимать до 300 пациентов в сутки.

Мосгордума приняла бюджет столицы на следующий и плановый период 2024–2025 годов сразу в трех чтениях. Около 54% бюджета Москвы в следующем году направят на финансирование социальных программ. Средства будут задействованы в здравоохранении, образовании, спорте и культуре.



Принятый Мосгордумой бюджет столицы сохранит социальную направленность

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