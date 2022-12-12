В Хамовниках построят школу и детский сад на средства инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Хамовники инвестор построит детский сад и школу по договору участия, заявил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Департамент городского имущества согласовал договор участия, по которому инвестор построит и передаст Москве образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада", – сказал он.

По словам Гамана, стоимость строительства школы на 175 учеников и детсада на 75 воспитанников составляет более 590 миллионов рублей.

Ввод образовательного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Проект будет реализован в рамках организации жилой застройки района общей площадью более 176 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что инвестор построит и передаст Москве четыре объекта образования в ТиНАО по договорам участия.

В поселении Соседском будет возведен комплекс, в состав которого войдут школа и детский сад на 1,5 тысячи мест. В Десеновском же построят два подобных учреждения для 875 и 1,5 тысячи человек. Также специалисты возведут детский сад на 275 мест.

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