16:24Мэр Москвы
Собянин принял решение о комплексном развитии двух бывших промзон в ЮАО и САО
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Современные жилые кварталы появятся в столице на месте бывших промзон на улице Москворечье и улице Новая Ипатовка. Проекты реорганизации этих участков утвердил Сергей Собянин. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон по улице Москворечье, владение 12 и улице Новая Ипатовка, владение 23а. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – отмечается в материале.
Площадь первого участка, который находится недалеко от пересечения улицы Москворечье с Пролетарским проспектом, составляет 7,02 гектара. В рамках реализации проекта комплексного развития этой территории планируется:
- создать жилой квартал, в том числе для переселения жителей по программе реновации;
- построить детский сад на 150 воспитанников;
- открыть школу на 300 учеников;
- провести общественно-деловую застройку;
- создать около 370 рабочих мест.
Предполагается, что инвесторы вложат в этот проект 14,86 миллиарда рублей.
Второй участок расположен в районе Коптево между улицей Новая Ипатовка и Тимирязевским парком. Его площадь – 5,27 гектара. Здесь создадут:
- современный жилой квартал, в том числе для переселения жителей по программе реновации;
- детский сад на 75 детей;
- школу на 150 учеников;
- детский центр развития;
- физкультурно-оздоровительный комплекс;
- травмпункты;
- общественно-деловые объекты;
- 1,5 тысячи рабочих мест.
Объем инвестиций составит 11,05 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.
Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.
Проект нового жилого квартала утвержден на месте промзоны Братцево на севере Москвы
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