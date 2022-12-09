Собянин принял решение о комплексном развитии двух бывших промзон в ЮАО и САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Современные жилые кварталы появятся в столице на месте бывших промзон на улице Москворечье и улице Новая Ипатовка. Проекты реорганизации этих участков утвердил Сергей Собянин. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков бывших промзон по улице Москворечье, владение 12 и улице Новая Ипатовка, владение 23а. Постановления по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – отмечается в материале.

Площадь первого участка, который находится недалеко от пересечения улицы Москворечье с Пролетарским проспектом, составляет 7,02 гектара. В рамках реализации проекта комплексного развития этой территории планируется:

создать жилой квартал, в том числе для переселения жителей по программе реновации;

построить детский сад на 150 воспитанников;

открыть школу на 300 учеников;

провести общественно-деловую застройку;

создать около 370 рабочих мест.

Предполагается, что инвесторы вложат в этот проект 14,86 миллиарда рублей.

Второй участок расположен в районе Коптево между улицей Новая Ипатовка и Тимирязевским парком. Его площадь – 5,27 гектара. Здесь создадут:

современный жилой квартал, в том числе для переселения жителей по программе реновации;

детский сад на 75 детей;

школу на 150 учеников;

детский центр развития;

физкультурно-оздоровительный комплекс;

травмпункты;

общественно-деловые объекты;

1,5 тысячи рабочих мест.

Объем инвестиций составит 11,05 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском появятся около 16 тысяч новых рабочих мест благодаря комплексному развитию территорий бывших промзон. Там построят технопарк и пять высокотехнологичных предприятий общей площадью 410 тысяч квадратных метров.

Позднее стало известно, что город выставил на аукционы права на комплексное развитие еще двух участков бывших промзон Вагоноремонт и Алтуфьевское шоссе. Территории расположены в СВАО и САО Москвы. Общая площадь участков составляет 10 гектаров.

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