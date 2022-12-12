Школу на 1 150 мест ввели в эксплуатацию в Люблине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столичном районе Люблино ввели в эксплуатацию школу на 1 150 мест. Площадь здания составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

"Учебное заведение откроется 1 сентября 2023 года", – говорится в сообщении.

Руководитель департамента Сергей Левкин уточнил, что четырехэтажная школа находится по адресу улица Люблинская, дом 80А.

По его словам, в школе есть специализированные учебные помещения, многофункциональная библиотека и медиатека с местами для индивидуальных и групповых занятий, коворкингом для учителей, а также помещения для дополнительного образования.

В здании расположен зал для проведения мероприятий, занятий спортом и гимнастикой, IТ-полигон и кабинет для занятий музыкой и живописью.

В пресс-службе отметили, что территорию возле школы благоустроили. Там обустроили пешеходные дорожки и системы площадок для проведения уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта.

Уточняется, что школа входит в состав ЖК "Люблинский парк".

Ранее сообщалось, что в Бирюлеве Восточном появится образовательный комплекс почти на 1 300 мест. В состав комплекса войдут школа и детский сад.

В районе также планируют возвести объект здравоохранения площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

До этого Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице были построены более 500 школ и детских садов.

Градоначальник также анонсировал завершение работ в детсаде на 300 мест в районе Косино-Ухтомском. Учреждение расположится на Ветлужской улице.



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