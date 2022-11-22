Еще один детский сад появится в поселении Московском ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще один детский сад построят в поселении Московском в ТиНАО, рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, объект появится в составе ЖК "Первый Московский" недалеко от тепличного комбината № 1, в третьем микрорайоне поселения.

"Застройщику выдано разрешение на строительство трехэтажного здания дошкольного учреждения, которое расположится на участке, где в будущем также построят школу на 1 100 мест и новые корпуса ЖК", – приводятся слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что детский сад рассчитан на 350 детей.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что объект станет шестым дошкольным образовательным учреждением на территории ЖК.

"Девелопер в рамках проекта уже построил и открыл пять детских садов на 1 310 мест и три школы на 2 750 мест", – пояснила она.

На первом этаже детского сада разместятся четыре группы, медицинский блок, кухня и пост охраны. На втором будет пять групп, физкультурный зал и кабинет логопеда. Третий этаж займут еще пять групп, музыкальный зал и кабинет психолога. На улице появятся игровые площадки и спортивная зона.

По словам Пятовой, территорию ЖК планируют объединить в город-парк. Там появятся внутренние дворы без автомобилей и площадки для отдыха.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства школы на Люблинской улице в составе ЖК "Люблинский парк". Здание образовательного учреждения возводится по индивидуальному проекту. Площадь объекта составляет 20 тысяч квадратных метров, он рассчитан на обучение детей с 1-го по 11-й класс.

По словам мэра, объекты образования строятся в столице с расчетом на современные стандарты обучения, которые сочетают в себе общеобразовательные программы и предпрофессиональные курсы.



За 11 лет в Москве построили более 500 школ и детских садов – Собянин

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