Первый детский сад с игровой площадкой на крыше появится в Москве

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Первый детский сад с игровой площадкой на крыше появится на Симоновской набережной в Москве, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

По его словам, все игровые зоны сконструированы по принципам нейродинамики, что способствует формированию речи детей, их восприимчивости к обучению и открытой коммуникации, а также тренирует память и другие важные навыки.

"Уникальная детская площадка разместится на крыше одноэтажного здания детского сада на 95 мест и будет полностью безопасна для малышей. Его воспитанники получат возможность не только гулять на свежем воздухе у воды, но и развиваться в атмосфере естественных природных пространств. В мире это обычная практика, но в Москве, насколько мне известно, первый случай", – приводятся слова Кузнецова в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Уточняется, что детский сад появится в жилом комплексе Først. На площадке воссоздадут образ северного ландшафта, которому свойственны горки, поляны, деревянные и каменистые поверхности, с травами, мхом, сосновой корой, щепой и песком.

В пресс-службе отметили, что также на детской площадке разместится башня с оборудованием для подъема песка, игровая кухня, холм с тоннелем и горкой, карусели-гнезда и другие объекты.

Ранее сообщалось, что в ЖК на Симоновской набережной создадут уникальный северный ландшафт. По словам Кузнецова, на одном из флористических островов высадят канадскую иргу, горную сосну и приречный клен. Под это будет отведена территория в более чем шесть тысяч квадратных метров.

Кузнецов подчеркнул, что зеленые "островки" будут пронизаны сетью прогулочных дорожек.

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