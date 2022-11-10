Детский сад на 225 мест появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Детский сад на 225 мест построят в крупном жилом комплексе в поселении Сосенском в ТиНАО, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что решение о предоставлении земельного участка инвестору приняла Градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая Сергеем Собяниным.

"Согласно решению, инвестору будет предоставлен земельный участок по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Бачуринская, общей площадью 0,92 гектара для строительства детского сада на 225 мест", – рассказал глава Стройкомплекса.

Бочкарев добавил, что срок аренды участка составит 5 лет.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что суммарная поэтажная площадь детсада может составить свыше 5 тысяч квадратных метров. По ее словам, объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта.

"Инвестором проекта выступает концерн "КРОСТ", – добавила Пятова.

Как рассказал гендиректор НПО "КРОСТ" Алексей Добашин, для жилого квартала "Новая звезда" была разработана многоуровневая образовательная программа, включающая в себя строительство школ, детских садов, и создание большого количества помещений для развития дополнительного образования.

Ранее Сергей Собянин поручил ускорить завершение строительства школы на Люблинской улице в составе ЖК "Люблинский парк". Здание образовательного учреждения возводится по индивидуальному проекту.

Площадь объекта составляет 20 тысяч квадратных метров, он рассчитан на обучение детей с 1-го по 11-й класс.

По словам мэра, объекты образования строятся в столице с расчетом на современные стандарты обучения, которые сочетают в себе общеобразовательные программы и предпрофессиональные курсы.



За 11 лет в Москве построили более 500 школ и детских садов – Собянин

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